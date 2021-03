E' caduto, ha perso sangue e si è spaventato: fate attenzione alla buca di Corso Roma!

Salve Foggiatoday, ieri mattina in corso Roma, intorno alle 10, mentre ero seduto in macchina, ho assistito ad un incidente che ha visto coinvolto un signore anziano, che è caduto in prossimità di questa buca e ha battuto la testa a terra.

Ha perso del sangue e si spaventato, ma per fortuna non si è fatto male. L'ho soccorso e gli ho comprato dell'acqua. Che ne dite di rimettere a posto le strade?