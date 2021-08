"Siamo al buio da due settimane e nell'oscurità accade di tutto"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Questo è lo stato in cui siamo noi residente in via Giacomo Cosmano a Foggia. Accade di tutto nell’oscurità, intervenite perché anche noi paghiamo le tasse come tutti i foggiani e perlomeno vorremmo avere l’illuminazione pubblica. Da circa due settimane siamo al buio”