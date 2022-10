Parchi giochi senza luce, bambini giocano al buio: "Non sappiamo a chi rivolgerci"

Genitori e cittadini lamentano le condizioni in cui versano i parchi giochi di Foggia, dal Cep alla villa comunale. "Buonasera FoggiaToday, queste sono le condizioni del parco giochi al quartiere Cep. Ogni sera, i bambini sono costretti a giocare al buio: è un parco comunale, non sappiamo a chi rivolgerci". Sempre a Foggiatoday alcuni genitori hanno lamentato le condizioni in cui versa l'area giochi quello della villa comunale: "Giorni fa abbiamo portato i nostri nella villa comunale, ma era tutto buio".