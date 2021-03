Buche e crateri ovunque a Foggia. Cittadini denunciano pericoli: "Qualcuno ci ascolti"

Salve Foggiatoday, volevo denunciare lo squallore di una delle tante buche/crateri che sono dislocati qua e là per tutta Foggia.



Inoltre ne approfitto per ringraziare l’amministrazione per lo spavento e la macchina quasi spezzata. Ma dico io, possibile che non si fa mai un lavoro serio per migliorare questa città?

Mi riferisco alla buca di via Shahbaz Bhatti (quella di Lobozzo tra lo stabilimento della Tamma e l'ex-Onpi per intenderci). Non una via principale ma non sono da meno quelle di viale Europa.

Salve Foggiatoday, questo è lo stato in cui versano le nostre strade in via Nazzaro e via Furore vicino al supermercato Md del quartiere La Spelonca: "Coi nostri figli in pericolo perché ci giocano lì. Hanno fatto dei lavori tempo fa ma pare non abbiano ripristinato il manto stradale., Ci sarebbero anche dei marciapiedi che sprofondano. Saremo grati se portasse alla luce tutto ciò sul vostro sito, chissà se qualcuno di cuore e con un po' di buon senso le cose cambieranno.

Salve Foggiatoday, per quanti anni dovremo vedere questo scempio?

Il Parco San Felice è ormai inaccessibile alle famiglie con i passeggini, per persone disabili, anziani e a chiunque voglia fare una tranquilla passeggiata senza il rischio di dover inciampare in una buca o in mezzo al fango. Sono mesi che l'area verde versa in queste condizioni.