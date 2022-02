Via Nicolò Borrelli · San Michele

Salve Foggiatoday, segnalo una voragine enorme in via Niccolò Borrelli. Chiedete di prendere provvedimenti attraverso queste segnalazioni, perché questa città, oltre a delinquenza, va di male in peggio con queste buche. Potremmo inciamparvi dentro o rompere l'auto, anche andando piano.