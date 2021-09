"Al parco Pantanella c'è una baby gang che terrorizza la gente"

Da qualche anno nei pressi del parco cittadino Pantanella in via Lussemburgo continuano a verificarsi spregevoli episodi di scippi, pestaggi, violenze e atti vandalici causati da "gang" di minorenni, presumibilmente tra i 12 e i 17 anni.

I soggetti, passando per la zona, seminano il panico ovunque, rendendo a volte impossibile e insicuro frequentare un parco che un tempo era il fiore all'occhiello della città per bambini e ragazzi. Gli atti compiuti consistono in molestie senza un motivo fondato, scippi di oggetti di valore, anche con la forza, battibecchi che sfociano spesso in aggressioni.

Per giunta, non mancano atti di vandalismo, come scritte sui muri con vernici spray, falò appiccati e lanci di pietre e sassi su auto anche in movimento. Il tutto commesso da piccoli gruppi di adolescenti (a volte composti da tre, quattro ragazzi), che fanno dell'illegalità il loro metodo di lucro e il loro motivo di svago.

Costoro portano con sè persino piccole armi, quali coltellini o pistole finte per aumentare l'intimidazione e la paura sulla gente. Una piaga che va estirpata al più presto, intensificando i controlli sulla zona, o promuovendo iniziative da parte di enti o aziende.

Tutto questo per restituire al parco come a tutta la città la tranquillità di cui un tempo si godeva e dare un segnale di svolta contro la criminalità che devasta ormai da tempo la nostra città.