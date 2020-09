La nostra auto ridotta così, siamo stufi di ricevere sfregi: vergogna!

Ciao Foggiatoday, questa mattina in Via Le Maestre abbiamo ritrovato la nostra macchina in queste condizioni. Volevo avvisare che la macchina è in questo parcheggio concesso dal Comune di Foggia in quanto mio fratello è diversamente abile al 100%.

E può avere in qualsiasi momento necessità del 118 in quanto soggetto altamente a rischio. Siamo stanchi di ricevere sfregi perciò che ci spetta di diritto, nonostante tutto credo ancora sulla civiltà della gente. Vergogna!