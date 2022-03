In via Mandara le auto sfrecciano, anche contromano: "Provvedimenti prima che succeda una tragedia”

Auto contromano e, spesso, a velocità sostenuta in via Mandara, in zona Macchia Gialla, a Foggia. A lanciare l’allarme sono i residenti del quartiere: “Da troppo tempo, sfrecciano macchine a tutta velocità, anche contromano. Credo che sia necessario prendere provvedimenti prima che succeda qualche tragedia”, si legge nella segnalazione giunta in redazione. Episodi a cui i residenti assistono quasi quotidianamente: “Davanti ai miei occhi - spiega - un’auto bianca è sfrecciata a tutta velocità, mentre stava per attraversare una bimba di 9 anni che naturalmente si è spaventata molto. Bisogna intervenire”.