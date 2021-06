Porto di Mattinata: parcheggio non custodito sul terreno sconnesso, aumenta la tariffa ma non ci sono servizi

Salve Foggiatoday, il costo del parcheggio comunale del porto di Mattinata è stato raddoppiato, passando da 5 a 10 euro per l’intera giornata il sabato, la domenica, nei festivi e nei prefestivi e due euro all’ora senza possibilità della tariffa metà giornata.

Dal lunedì al venerdì si paga 1 euro all’ora e cinque euro l’intera giornata. Il parchimetro accetta solo monete e il bar più vicino dista 600 metri. Il terreno è sconnesso e non è asfaltato e dopo che sei stato lì devi lavare l’auto, non ci sono tettoie e né servizi, il parcheggio non è custodito. Lettino e sdraio non sono compresi (sigh!).

Per questa serie di motivi trovo esagerato e per nulla trovo corretto il costo, che così indispettisce i turisti e li sfiducia a venire. Spero che il sindaco intervenga.