Atti vandalici in Vico Fauno, a Foggia, dove un gruppo di ragazzini ha prima rotto uno specchio per la sicurezza stradale con una scopa, poi ha appiccato il fuoco alla scopa stessa. E' successo alle 21 circa dello scorso lunedì: sgomento tra i residenti della zona per la giovane età dei vandali: "Avranno avuto 12 anni o poco più..."