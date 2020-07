In zona San Michele la situazione "è fuori controllo". Ragazzi hanno preso a calci la porta e minacciato i condomini

Purtroppo, ricominciano i problemi in zona San Michele. Un numero imprecisato di ragazzi, principalmente ragazze, imperversano nel quartiere sino a tarda ora mettendo in pratica comportamenti e atti vandalici gratuiti che mettono in ansia gli abitanti della zona.

Ieri, precisamente in via Galiano Celestino dopo le ore 21,30, è stato necessario l'intervento della forza pubblica prontamente accorsa in quanto diversi ragazzi avevano forzato a calci la porta dei locali condominiali, dopo essersi introdotti nel giardino del condominio, minacciando verbalmente i condomini intervenuti per limitare i danni.

Sino a tarda ora ragazzi e ragazze, anche di pochi anni accompagnati dai fratelli maggiori, imperversano su biciclette, motorini e monopattini mettendo a rischio la loro sicurezza e quella delle persone che circolano in strada.

Si fa un appello ai genitori, che devono interessarsi dei loro figli e non possono non sapere a che ora rientrano a casa, intervengano per far cessare questa situazione ormai fuori controllo. Grazie