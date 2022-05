Forti dolori addominali, il rischio di non farcela e l'operazione urgente: "Mi hanno salvato la vita"

Salve Foggiatoday, a proposito della persona che per la lunga attesa in pronto soccorso ha deciso di recarsi a San Giovanni Rotondo con mezzi propri, anche a me, in quei giorni, è successa una situazione simile. Dopo aver chiamato il 118, da Lucera sono stato trasportato a Foggia. Dopo ore di attesa con forti dolori addominali, quando un adetto mi ha fatto capire che prima di essere visitato ci sarebbero voluti almeno quattro ore, ho deciso di farmi accompagnare dai miei familiari a Lucera.

Qui, molto velocemente e con estrema professionalità, dopo una risonanza magnetica, hanno capito la gravità della situazione. Sono stato così trasportato d'urgenza al reparto di Chirurgia del Policlinico Riuniti. Mi hanno operato e salvato la vita. Questa la diagnosi: ulcera duodenale perforata con peritonite diffusa.

Ci tengo a sottolineare la professionalità di tutto il reparto. Purtroppo c'è un problema a monte che blocca gli ingranaggi (A.S.).