Assembramenti davanti alle scuole: all'uscita è stato un vero disastro!

Oggi primo giorno di scuola per molti alunni delle scuole primarie di Foggia, tra cui la scuola San Pio X. All'entrata si sono rispettate più o meno le regole anticovid, facendo entrare le varie classi scaglionando gli ingressi. Ma all'uscita è stato un vero disastro, come si vede nella foto, i genitori si sono ammassati davanti al cancello di uscita, non rispettando le distanze anticovid, ed impedendo anche le uscite dei loro figli.

Per fortuna la maggior parte indossava le mascherine. Lo so che non è colpa delle istituzioni scolastiche, ma occorrerebbe almeno l'intervento della polizia locale, per regolare l'uscita dei bambini in sicurezza!