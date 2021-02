Un solo ascensore su cinque funzionanti per andare al reparto Dialisi dei Riuniti: "E' mancanza di rispetto"

Spett.le redazione, sono un vostro assiduo lettore. Vi segnalo che mia suocera, paziente invalida e affetta da insufficienza renale, ha la necessità di recarsi tre volte a settimana presso la struttura ospedaliera dei Riuniti, reparto dialisi, per sottoporsi al trattamento dialitico.

È costretta sulla sedia a rotelle ed a tutti i disagi di vario tipo che lascio immaginare si aggiunge quello dovuto all’inefficienza degli ascensori in uso all’edificio ove ubicato per l’appunto il reparto dialisi.

Nello specifico, dei 5 ascensori esistenti, risulta funzionante solo uno, il che significa doversi mettere in coda ed attendere il proprio turno.

Come se ciò non bastasse, questo unico ascensore viene utilizzato per gli usi più svariati.

Tale stato di fatto è oggettivamente vergognoso e irrispettoso nei riguardi di ciascuno che debba frequentare la struttura, che sia paziente, visitatore o addetto alle varie mansioni ospedaliere.

Spero vivamente possiate dare risalto mediatico a questa vicenda affinché vengano velocemente adottati i necessari provvedimenti. Cordiali saluti