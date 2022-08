Piazza e pista ciclabile di nuovo allagati: "Succede ogni volta che piove"

Sarà mai possibile che ogni volta che a Foggia piove, anche con un breve temporale, si debba allagare la piazza e la pista ciclabile, da poco realizzata, avanti la chiesa del Carmine Nuovo? Piazzale dove tra l'altro insiste il monumento a Falcone e Borsellino. Sono anni che le due caditoie e relativi scoli sono otturate e che lentamente dopo qualche giorno lasciano defluire le acque. Possibile che il problema non possa essere risolto? Quando fu inaugurato il monumento, in una giornata di pioggia, ovviamente presenti tutte le maggiori autorità pubbliche cittadine, il piazzale era allagato. Allora tutti si chiedevano del motivo. Diversi tecnici comunali in quel momento si diedero da fare ma senza nessun risultato. Alla fine si decise che si sarebbe intervenuti con un'opera di bonifica nei giorni successivi. Eravamo a maggio 2018, d’allora questa è la situazione. Perché nessuno mai è intervenuto? Quale sarà il motivo? Agli interessati le risposte.