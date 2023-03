Alberi inclinati in via Conte Appiamo: "Aspettiamo che cadano su auto o persone?"

Ancora alberi pericolosamente inclinati a Foggia. Questa volta, la segnalazione giunge da via Conte Appiano, dove alcuni residenti mostrano le immagini di fusti non più eretti e, verosimilmente, poco stabili. In particolare, il pino posizionato di fronte al palazzo Incis (in foto) mostra la base già fuoriuscire dall'aiuola. "Aspettiamo che cada su auto e persone?", si chiedono polemicamente, in attesa dell'interessamento di chi è preposto al servizio.