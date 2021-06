Un gioco stupido durato cinque minuti: così è stato spezzato un albero in via La Piccirella

Ciao Foggiatoday, un albero che ci mette anni per crescere, che ci ristora con la sua ombra, che ci rasserena con il suo colore, che ci fornisce ossigeno ed aria pulita, è stato reso oggetto di scherno e gioco per 5 minuti in via Antonio La Piccirella.

E quei 5 minuti sono bastati a dominarlo, a spezzarlo e rendere inutile tutto. Ciò che il buon Dio ci aveva messo a disposizione. Il gioco di 5 minuti è terminato e sono rimaste solo le macerie a ricordarci che siamo inutili senza ciò che la natura ci regala.

Segnalazione arrivata l'8 giugno in redazione