Tragedia sfiorata in via Guido Grilli: albero cade su un'abitazione, restante parte sfiora i vigili del fuoco

Buonasera, alcuni giorni fa (il 27 dicembre), intorno alle 14, è caduto un albero in Via Guido Grilli su una abitazione, distruggendone la recinzione, le telecamere di sicurezza, le zanzariere delle finestre dell’intera facciata e inclinando anche il cancello in ferro dell’abitazione.

Durante l’operazione dei vigili del fuoco inoltre è caduta un’altra parte dello stesso albero. Fortunatamente ha solamente sfiorato gli operatori ed è caduta sul mezzo dei vigili del fuoco danneggiandolo lievemente.

Inoltro questa segnalazione perché stiamo parlando di un albero pericolante e già segnalato da diverso tempo. La preoccupazione più grande ora è la presenza di altri due alberi che vertono nelle stesse condizione (totalmente inclinati) di quello caduto caduto.

Spero che l’accaduto non rimanga all’oscuro poiché nelle vicinanze prossime di trova un asilo e scuola elementare, e credo che bisogni avvertire il più possibile e rendere nota la problematica. Grazie e buona serata.