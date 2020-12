Natale amaro, dimenticano gli acquisti nel carrello nel parcheggio della 'Mongolfiera': "Li restituirò al proprietario"

Buongiorno FoggiaToday,

ieri sera ho trovato, dimenticata in un carrello, nel parcheggio del centro commerciale 'Mongolfiera', una busta di un noto negozio di abbigliamento, con all'interno due capi appena acquistati per l'importo, come da scontrino, di 70 euro. Il proprietario, una volta riconosciuta la merce, può mettersi in contatto per la restituzione.