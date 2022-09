Ecco cosa accade tra via Perrone e viale Colombo

Gallery



Buongiorno, all'angolo di viale Colombo e via Perrone, buttano rifiuti di ogni tipo poiché non ci sono telecamere in giro e neanche attività commerciali che possono lamentarsi. È un angolo buio dove la gente ne approfitta per buttare rifiuti di ogni genere. Ho provato a chiamare per due ore l'ufficio dei vigili urbani tasto 7 per segnalazioni varie ma la voce registrata dice che non ci sono operatori e dice di mandare un'email certificata che non possiedo però. Quindi ringrazio e vado avanti ed è qui che finalmente trovo Foggiatoday che mi dà almeno questa possibilità.

Ricordo inoltre che esiste l'app ePart. Tornando a noi, la sera non funzionano i pali della luce e quindi si crea veramente il luogo ideale per questa gente. Nelle varie fasi della giornata tipo, si incontra chiunque, la zingara con il passeggino che rovista e carica merce, immigrati che entrano fisicamente nel raccoglitore di vestiti per impossessarsi di più cose possibili.

Ci sono poi i rigattieri che vengono a recuperare materiale ferroso da rivendere. Non mancano neanche i momenti festosi poiché passa anche quello in bici con la cassa bluetooth ad alto volume. In più c'è un'attività in zona che viene a buttare rifiuti di ogni genere intasando i bidoni e non differenziando il contenuto, tant'è che buttano anche il vetro nell'indifferenziato col bidone del vetro a due passi.

Quando colgo sul fatto qualcuno, è come se fissandoti con lo sguardo, vogliano farti credere che non sei di Foggia, poi le scuse sono tante: li ho appoggiati, ora vengono i marocchini e se li portano, lo fanno tutti, chi sei texas ranger?

Insomma, una situazione di degrado bella e buona. Nel mio condominio non se ne parla perché ormai questa realtà fa parte di noi. Senza quella catasta di rifiuti non avremmo ogni giorno un panorama diverso. Immaginiamo infatti solamente che i lampioni delle luci non funzionano da tanti anni.