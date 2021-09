Viale Gandhi come una discarica a cielo aperto! E' impensabile ma purtroppo amaramente vero! Non c’è amore per questa città, ove anche in contesti residenziali signorili si assiste al deposito incivile e indecente di ogni tipo di rifiuto, quando c’è la possibilità di conferirli in discarica o di far riferimento a servizi pubblici con l’Amiu.