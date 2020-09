Via Gabrielli ormai è la strada dei rifiuti: qui stupidi e ignoranti scaricano i rifiuti di notte

Buonasera, da molti mesi via Gabrielli angolo Viale Di vittorio è divenuta la discarica pubblica per i foggiani stupidi che scaricano, specialmente di notte, sulla strada rifiuti di ogni genere molto pericolosi per la salute umana (materassi lerci, televisori obsoleti, cristalli rotti, vetri spezzati, mobilio vecchio, contenitori con materiale tossico).

In questa zona ci sono scuole, chiese, esercizi commerciali pertanto è una zona trafficata. Gli "scaricatori" stupidi non vivono in questa via ma in altre zone e di nascosto e, come dicevo, di notte attuano la loro stupidità e ignoranza.