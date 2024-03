La 'carica' degli scout invade il Villaggio don Bosco: al Cos c'è anche l'arcivescovo Ferretti

Si è svolto lo scorso fine settimana al Villaggio don Bosco tra Foggia e Lucera il Cos - Campo di Orientamento al Servizio per le Scolte e i Rover che fanno parte dei Gruppi pugliesi dell’Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici.

Il fondatore dello scautismo diceva che "lo scopo dello Scautismo è quello di formare un adulto che sia cittadino onesto ed attivo nella società ed un credente che sia pronto a fare il bene ed inserito nella sua comunità ecclesiale".

"Seguendo la traccia lasciata dal nostro fondatore il Campo di orientamento al servizio - ha spiegato Carmine Spadaccino, Commissario del Distretto Puglia - è una specie di cerniera tra il mondo della formazione personale, in grand parte tesa a creare un habitus al servizio, e l'azione diretta a coloro che desiderano svolgere il proprio servizio nell'ambito dello scoutismo, preparandosi attraverso la formazione Capi, a diventare a loro volta Capi educatori.

Essere al servizio degli altri, della comunità serve a provare – come diceva sempre Baden-Powell - a lasciare il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato”.

Fare servizio, come è stato spiegato alle ragazze e ai ragazzi che hanno partecipato al campo, significa anche mettersi in gioco, mettere a disposizione i propri talenti, ma significa anche acquisire nuove talenti. Ma soprattutto fare servizio significa entrare in relazione, in modo più profondo, con la comunità in cui viviamo. Domenica a celebrare la Messa è stato monsignor Giorgio Ferretti, arcivescovo di Foggia-Bovino che in passato è stato assistente di un gruppo degli scout d’Europa e che, quindi, conosce molto bene il metodo educativo degli scout.