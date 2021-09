Sarò Per Te: il nuovo singolo di Damiano Ruggiero

'Questa non è una canzone, è un atto d'amore. La forma d'amore più pura che ci sia': si chiama 'Sarò per te' e sono queste le parole che introducono su You Tube il nuovo singolo di Damiano Ruggiero, il cantautore foggiano, che sta facendo parlare di sé ormai da un po' per il talento musicale e le sue produzioni inedite da grandi numeri.

Performer sopra le righe, frontman di grande carisma, timbro originale ma soprattutto cantautore: flusso creativo nella penna, melodie orecchiabili, attenzione al racconto visivo con videoclip di grande impatto.

Damiano, dopo tanta gavetta, ha partecipato alle selezioni di Sanremo Giovani arrivando fino alle fasi finali, poi diverse esperienze professionali importanti: un musical con l'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, il musical Aladin di Stefano D'Orazio (batterista dei Pooh, recentemente scomparso causa Covid) un'estate ricca con oltre 30 date live in giro per il Sud Italia con i Beatska, numerose collaborazioni, tra cui i duetti sul palco con Bianca Atzei e Anna Tatangelo, e un videoclip e uno spettacolo con ben 21 colleghi cantanti, per omaggiare Modugno.

Ma la vena cantautorale, in tempi di musica trap e mordi e fuggi da Instagram stories, che ruota intorno a barre e cover, e la scrittura originale di canzoni resta un valore aggiunto. Gli autori sono sempre meno, i gusti sempre più standardizzati. Qualcuno dice che è il mercato che lo chiede ma forse è anche ciò che viene proposto nei pochi canali governati dalle grandi major a influenzare i gusti, soprattutto dei più giovani.

"Scrissi questo brano, tempo fa, immaginando di dedicarlo a un mio ipotetico figlio – racconta Damiano - poi nacque Angelica, mia nipote e questo testo prese vita, in automatico. È un omaggio alla bellezza d'animo, alla purezza, ai sorrisi, alla vitalità e alla meraviglia di stupirsi di ogni nuova scoperta. La speranza è quella di preservare e conservare nel corso della crescita, quella scintilla che rende straordinario ogni bambino. Anche quello che è nascosto in noi".

Il brano fa parte dell'album 'Invincibileì, di prossima uscita e progettato fin nei minimi dettagli ma è già possibile ascoltare questo e gli altri singoli 'Irreparabilmente', 'Io non Chiedo Altro che Te' e 'Ancora Noi' su You Tube, Spotify e acquistarli su tutte le piattaforme digitali.

La produzione audio-video è a cura di Clab Studios e le riprese sono state effettuate presso 'Hotel Gargano' di Vieste.