I fiori di Sanremo parlano foggiano: Mario Garofalo vince ed entra nel team dei bouquet preparati per i cantanti

Mario Garofalo, socio titolare de 'La Gardenia' di Torremaggiore, è il vincitore di 'Bouquet Festival di Sanremo', il concorso di arte floreale organizzato da Amaie Energia e dal Comune di Sanremo. Il successo gli permetterà di far parte del team guidato dalle floreal designer Jessica Tua e Sabina Di Mattia, che durante il Festival di Sanremo in programma dal 6 al 10 febbraio prossimi, preparerà i bouquet con i fiori della città ligure che verranno consegnati sul palco agli artisti in gara e agli ospiti della 74esima edizione. Garofalo ha dedicato il successo ai Negramaro, gruppo musicale salentino al quale è molto legato.

Questo il commento del sindaco Emilio Di Pumpo: "Ecco che ancora una volta Torremaggiore orgogliosa mostra le sue eccellenze! Complimenti a Mario Garofalo che, come altri nostri concittadini in diverse occasioni e circostanze, fanno onore alla nostra terra. Congratulazioni, siamo tutti orgogliosi di te". Il trentunenne, alla sua ennesima partecipazione, l'ha spuntata su 12 partecipanti. In trenta minuti è riuscito a realizzare il bouquet vincente ribattezzato 'La melodia nel mare'.

Ph da Facebook di Sara Tonegutti