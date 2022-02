San Valentino romantico a Lucera: c'è l'albero dell'amore

Un albero dell’amore per rendere più romantico il San Valentino dei lucerini. L’idea è nata dall’associazione 'La Coperta' composta da tanti cittadini volenterosi, che da qualche anno a questa parte si stanno dando da fare animando e organizzando le manifestazioni legate alla casa di Babbo Natale.

Per la festa degli innamorati, i volontari hanno riutilizzato lo scheletro dell’albero di Natale allestito a piazza Duomo per trasformarlo in un grande albero dell’amore.

Dal 13 al 15 febbraio l’albero potrà fare anche sfondo per romantici selfie e sicuramente renderà più poetico il salotto di pietra della città.