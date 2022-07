San Severo, consegnato al Comune il veicolo attrezzato per il trasporto dei diversamente abili

Sobria cerimonia questa mattina in piazza Municipio a conclusione di un progetto di alta finalità sociale, il 'progetto di mobilità garantita', promosso dal comune di San Severo in collaborazione con la ditta p.m.g. Italia spa.

È stato ufficialmente consegnato il veicolo attrezzato per il trasporto dei diversamente abili da parte della ditta pmg Italia spa. con l’obiettivo di favorire la mobilità delle persone disabili. Il 'progetto di mobilità garantita' ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone in situazione di disagio e garantire i diritti dei cittadini diversamente abili, anche attraverso una più concreta possibilità di movimento e spostamento in città.

Successivamente il sindaco Francesco Miglio e l’assessore alle politiche sociali Simona Venditti hanno consegnato attestati di ringraziamento agli sponsor che hanno partecipato alla realizzazione dell’importante progetto.