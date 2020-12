Da San Severo a Casa Sollievo della Sofferenza per donare i giocattoli ai piccoli pazienti oncologici

I gruppi San Severo Siamo Noi e Giovani Democratici San Severo, alla Vigilia di Natale, hanno fatto recapitare i loro doni ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria Oncologica di Casa Sollievo della Sofferenza. Con l'aiuto del medico di Apricena Nicola Sforza hanno portato giocattoli ai bambini ricoverati.

“Il senso del Natale è lo scambio reciproco di doni. Ed è questo quello che vogliamo far arrivare. Bisogna donare. Specialmente in un periodo come questo, dove le preoccupazioni prendono il sopravvento e si concentrano solo sul 'che ne sarà di noi stessi?'. Non sappiamo cosa succederà, ma una cosa è certa: cambia il modo di festeggiare il Natale, ma non quello di sentirlo. Solitamente si augura un felice Natale, ma quest’anno siamo noi che vogliamo provare a renderlo felice - affermano i due gruppi - E siamo felici nell’immaginare gli sguardi dei bambini quando apriranno quei regali. Magari nell’ingenuità che tutto sia normale, ed in realtà è così. La felicità deve essere una cosa normale e sopratutto quotidiana. Non potremmo non ringraziare la famiglia Mazzeo, in particolare il Sig. Raffaele Mazzeo, per aver collaborato e contributo notevolmente in questa giusta e solidale iniziativa. Sentiamo anche di dover ringraziare particolarmente Celeste Ricciardi, coordinatrice del Reparto di Pediatria Oncologica e la direzione generale di ‘Casa Sollievo’. E soprattutto il dott. Sforza, “ambasciatore” di questa iniziativa, senza il quale non saremmo riusciti a far recapitare i doni. Chiediamo a tutti, di rendere questo Natale felice e solidale. Doniamo. E scambiamoci doni, specialmente se si regala felicità, la quale non ha bisogno necessariamente di una confezione o di una lettera”.

