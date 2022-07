Tutti possono ballare sotto le stelle

Si conclude con grande successo la seconda edizione del progetto per i disabili - Tutti possono ballare, ballando sotto le stelle' - che si è svolta a San Severo. I ragazzi si sono esibiti in 11 coreografie create dallo showman televisivo pugliese Giuseppe Luigi Iannetti. Ogni coreografia è stata creata appositamente per ogni ragazzo.

“In questo secondo saggio abbiamo utilizzato tantissime discipline, tra le quali balli lenti, taranta, pizzica, balli di gruppo, tango e danze coreografiche.Sono stati 5 mesi di duro lavoro per dimostrare a tutti che i ragazzi della nostra associazione possono danzare meravigliosamente e, adesso che il secondo saggio si è concluso, possiamo dire che ce l’abbiamo fatta! Non ho attraversato però questo viaggio da solo, per cui ci tengo a ringraziare particolarmente Antonio Quagliano e Paola Ricci se sono riuscito a portare a termine tale progetto insieme alla presidente Fernanda Braccia. Inoltre il tocco magico di questo saggio è stato dato dall’aiuto di una sarta di Torremaggiore, Patrizia De Gregorio che si è prodigata nel creare una divisa uguale per tutti. È stato bellissimo e molto emozionante vedere i ragazzi tutti in divisa da ballo! Abbiamo anche avuto l’onore, durante il saggio, di avere come ospite il cantautore torremaggiorese Giuseppe Matarese, noto per la sua partecipazione a casa Sanremo 2021 che ha allietato tutti attraverso l’interpretazione dei suoi brani. Grazie invece alla bravura di Alex totti DJ, un ragazzo fantastico che ha suonato per la durata dell’intero saggio a titolo gratuito, l’evento si è rivelato ancora più emozionante. Il suo è stato un altro prezioso regalo tra i tanti per i nostri amici speciali”