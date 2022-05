San Severo città da vivere e da amare con un fiore

In piena primavera ed in vista della bella stagione estiva, questo pomeriggio è stato fatto un altro piccolo dono alla città di San Severo, installando fiori e cartelli in alcune aiuole del nostro centro. Un piccolo gesto dedicato a tutta la cittadinanza, ormai pronta a riempirsi per i festeggiamenti della nostra amata Maria SS del Soccorso. Come sempre l’iniziativa si spera possa essere di esempio per tutti coloro che tengono alla cittadina ma soprattutto alla comunità. Basta davvero poco e attraverso questi fiori proviamo a prenderci cura del territorio, guardando al futuro con speranza ed ottimismo. Pertanto tutta la cittadinanza è invitata a fare lo stesso, mettendo davanti le proprie abitazioni delle 'cassette' con fiori. Ci saranno altre iniziative simili nei prossimi giorni, attraverso le quali verranno coinvolti sempre di più i cittadini.