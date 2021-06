Gambero Rosso premia Fabio Boncristiano: al sanseverese assegnati 2 pani nella guida 'Panettieri d'Italia'

È stata presentata ieri la terza edizione della prestigiosa guida Gambero Rosso pani e Panettieri d'Italia 2022.

Il panificatore Fabio Boncristiano entra tra le eccellenze dei panificatori che ogni anno vengono premiati dalla Guida “Pane & Panettieri d’Italia” del Gambero Rosso con premiazione di 2 pani su 3. Il giovane fornaio sanseverese aggiunge così un pane alla valutazione del precedente anno,

"Condivido questa premiazione con mia moglie Roberta e il mio collaboratore Francesco, insieme stiamo creando qualcosa di fantastico. Ogni giorno sperimentiamo e alziamo l'asticella non ci poniamo limiti e non ci sentiamo affatto appagati", commenta Boncristiano.

"L'emozione è tanta e non vogliamo fermarci, vogliamo continuare a stare con le mani in pasta e fare la cosa che amiamo di più, il pane. Il nostro pane è fatto con solo lievito madre, acqua, farina e sale e con l'ingrediente principale che non deve mai mancare, la passione. Continueremo a collaborare con agricoltori e piccoli mugnai che credono fortemente come noi nel km 0 e nella biodiversità, per un pane vero come quello di una volta".