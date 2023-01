San Severo destinatario di un finanziamento per l'acquisto di un eco compattatore meccanico

Il comune di San Severo è stato ammesso al finanziamento del ministero della transizione ecologica – programma sperimentale 'mangiaplastica' - per un importo di € 27.450,00 per l’acquisto di un eco compattatore meccanico 'mangiaplastica' per lo stoccaggio di bottiglie di plastica.

“Il mangiaplastica di alta capacità – dichiarano il sindaco Francesco Miglio e l’assessore alle politiche ambientali Mariella Romano -, sarà in grado di stoccare 3000 bottiglie al giorno per una stima di 72.000 bottiglie al mese, circa 3,6 t al mese. Verrà installato in una area pubblica ad alta frequentazione della città tale da consentire a tutti la fruibilità, inoltre verrà avviata una campagna di sensibilizzazione nelle scuole primarie e secondarie utile a migliorare la raccolta differenziata al fine di incentivare e sostenere l’economia circolare del territorio. Ogni utente avrà la possibilità, attraverso il conferimento, di accumulare punti che tramite uno scontrino, consentirà di beneficiare di premi messi a disposizione dall’ente.