A San Severo si campa cent'anni

Sabato 14 gennaio 2023 è stata una giornata davvero particolare per la città di San Severo. Difatti, il sindaco Francesco Miglio, a nome di tutto il comune di San Severo e dell’intera comunità, ha festeggiato due concittadini che hanno compiuto 100 anni. Si tratta di Michele Italo Lombardi e Eva Carmela Barbatelli.

Nella mattinata di sabato, circondato dall’affetto di figli (Giuseppina e Luigi) e nipoti (Francesca e Rosa) e di tanti altri parenti ed amici di famiglia, nella sua casa, si è tenuto il momento conviviale per festeggiare i 100 anni di nonno Michele Italo Lombardi, per decenni agricoltore nella vita lavorativa e marito, padre e nonno esemplare, come hanno tenuto a puntualizzare in famiglia.

Il sindaco Miglio si è soffermato a lungo con nonno Michele, felice e contento di tanto affetto e della visita del primo cittadino, che poi, nel pomeriggio ha reso omaggio a nonna Eva Carmela Barbatelli, pure lei neo centenaria.

La signora Eva, per anni madre e nonna premurosa, casalinga, ha trascorso un pomeriggio di festeggiamenti in compagnia di figli, nipoti e tanti altri famigliari. Anche a lei il sindaco ha consegnato un fascio di fiori ed una pergamena ricordo a nome della Municipalità sanseverese.