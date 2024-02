Geometra trova mappa catastale tra le scartoffie: è la più antica di San Nicandro Garganico

Recuperata una mappa catastale di San Nicandro Garganico risalente al 1874. L’importante documento è stato consegnato negli scorsi giorni al sindaco, Matteo Vocale: “Si tratta di una delle prime mappe del Catasto Urbano istituito in Italia nel 1877, che poi diventerà Catasto Edilizio Urbano con la legge Messedaglia del 1886”, spiega il primo cittadino.

La mappa è stata redatta dagli ingegneri e periti catastali Francesco Pensa e Giuseppe Fornaghi, “Operatori della Giunta del Censimento di Lombardia”, tra il 1° luglio e il 31 agosto 1873, con l'ausilio degli “indicatori” Matteo Ruscitto e Luigi De Maso, rettificata a seguito dell'identificazione dei fabbricati dal tecnico Francesco Balduzzi il 15 ottobre 1875, con il visto del dirigente ing. Anselmi.

“L'importanza di questo documento sta non solo nell'essere una mappa catastale precedente all'istituzione del Catasto per come lo conosciamo oggi. Essa ci fornisce una serie di informazioni altrimenti perdute: l'estensione della "città costruita" nel 1873 (in rosa le case, in bianco le particelle non costruire, in magenta le chiese e gli edifici di culto), la consistenza e la numerazione delle particelle catastali alla loro nascita ma, soprattutto, la toponomastica, che solo in alcuni casi corrisponde a quella odierna, mentre i nomi della maggior parte delle strade di quella che oggi è la zona storica, sono stati poi sostituiti dai nomi Sabaudi e risorgimentali, o dai memoriali della Prima Guerra mondiale o del Ventennio”, puntualizza Vocale.

“Ringrazio il geom. Angelo Campanozzi, già dipendente del Comune, che ha ritrovato il documento tra varie scartoffie e, con grande senso civico, non ha esitato a consegnarlo nelle mani del sindaco, in quanto bene della collettività sannicandrese. Da oggi, è esposto alla pubblica fruizione nell'Aula consiliare, in una cornice che ne valorizza la bellezza. I beni storici, archeologici, culturali, documentali, sono patrimonio di tutti: lode a chi li mette e li metterà a disposizione della collettività”, conclude. “Il Comune è il posto giusto a cui consegnarli!”