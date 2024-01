Carmela Luciani, la stilista garganica al 'Salotto delle Celebrità' di Sanremo: "Moda uomo la vera sfida"

Manca poco all’inizio della 74^ edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio, e la stilista garganica Carmela Luciani è pronta a presentare le sue ultime creazioni, che saranno indossate dall’attore Massimiliano Morra, nel 'Salotto delle celebrità', che accoglierà vip e personaggi noti che commenteranno, in diretta, il Festival della Canzone Italiana.

Luciani, 31enne di San Marco in Lamis, non è nuova ai grandi eventi: lo scorso anno, infatti, ha partecipato con una sua creazione al Festival di Venezia, dove ha lanciato il suo innovativo ‘Triverse a lancia’ (bozzetto in basso), un nuovo modello di giacca da uomo, indossato sul red carpet proprio da Massimiliano Morra.

A Sanremo lancerà una nuova collezione di giacche da uomo, “ma non posso anticipare nulla”, spiega la stilista e titolare del brand ‘Luciani’. Le regole sono regole. “E’ una grande emozione per me partecipare a questo evento. Tornerò a vestire Massimiliano Morra dopo il Festival di Venezia. Con lui c’è già una intesa stilistica”, spiega.

Innamorata della moda, Carmela Luciani ha deciso di dedicarsi al segmento ‘Uomo’, ideando abiti e orologi dalle linee originali “che possano rompere gli schemi imposti, pur risultando sempre eleganti”, spiega. Si tratta di un settore “più complesso, perché le maglie creative della moda uomo possono risultare più stretti. Ma il mio obiettivo è quello di andare oltre, creando nuovi tagli che possano rinnovare e innovare abiti e accessori. C’è sempre un modo di uscire fuori dagli schemi. Anche l’uomo può e deve brillare e stupire”.

Il suo è un percorso che parte da lontano. “A 6 anni creavo abiti per le bambole”, racconta. La vita poi l’ha portata da tutt’altra parte, con studi classici e di Legge. “Ma nel 2021 mi sono iscritta ad una scuola di moda, scegliendo di specializzarmi come designer maschile". Il perché è presto detto: “E’ un segmento poco valorizzato e che può esprimere davvero tanto”. Carmela, quindi, lascia libero spazio alla sua creatività: “l’ispirazione può venire in qualunque momento, da qualunque cosa. Una volta - racconta - ho creato una intera collezione partendo da un pasticcino!”.

Incassati feedback positivi, Luciani è alla ricerca di “una sartoria che voglia associarsi al mio brand per lanciarlo e partecipare insieme alle occasioni che mi verranno proposte”, spiega la giovane stilista che, nel 2022, proprio per la mancanza di un partner sartoriale, dovette rinunciare all’ultimo step per la partecipare come designer alla Paris Fashion Week. E’ consapevole di muoversi in un ambiente complesso: “C’è davvero tanta competizione”, spiega. “Dobbiamo lottare per emergere e lottare con i grandi brand che blindano il settore e, soprattutto nei grandi eventi, marchiano il territorio”. Carmela però non demorde: “E’ il mio sogno, vado avanti”.