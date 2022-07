A San Giovanni Rotondo inaugurato l'orto didattico inclusivo

È stato inaugurato lo scorso 30 giugno l’orto didattico inclusivo dell’istituto i.p.e.o.a. Michele Lecce, un ambiente di apprendimento dove si svolgeranno attività inclusive, scientifiche e pratiche con l’obiettivo di trasformare la parola inclusione in una realtà concreta. Un intervento realizzato da Michele Valerio, curato dal prof. Vincenzo Vocale e voluto fortemente da tutta la comunità educante e dalle associazioni operanti sul territorio con particolare attenzione agli alunni con disabilità.

A tagliare il nastro con il dirigente dell’i.p.e.o.a. 'Michele Lecce' Luigi Talienti., il sindaco Michele Crisetti e la vicesindaco Mariapia Patrizio.

"È con interventi di questo tipo che si rende il nostro territorio migliore diventando protagonisti attivi di un cambiamento che passa attraverso i cuori e le menti dei nostri ragazzi, cittadini del futuro, abbracciando tutti e non lasciando indietro nessuno" le parole di Crisetti e Patrizio.

"Una giornata magnifica, all’insegna dell’Inclusione e dell’integrazione che per noi sono valori, ma non valori 'aggiunti'. Devono infatti regolare la magnificenza di una normale quotidianità e non creare un discrimine, che va invece abbattuto - ha spiegato Talienti – Adesso spetta a noi seminare ogni giorno amore, serenità e gioia, ingredienti essenziali della vita".

"La data del 30 giugno non è stata scelta a caso, ponte tra la fine di questo anno scolastico e l’inizio del nuovo. A dimostrazione che la scuola non va mai in ferie, noi operatori scolastici stiamo già pianificando le attività del prossimo anno, per far sì che il nostro istituto possa diventare sempre più ospitale" ha poi concluso il dirigente.

Dopo l’inaugurazione si è svolto anche un breve incontro di calcio con gli alunni del c.a.s, la cui presenza non è stata casuale. La scuola è chiusa, ma loro continuano a frequentarla e saranno i primi a coltivare il nuovo orto didattico inclusivo.