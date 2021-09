La biblioteca comunale di San Giovanni Rotondo incassa 9mila euro per i libri. Crisetti: "Motivo di gioia e soddisfazione"

Il comune di San Giovanni Rotondo ha ottenuto un finanziamento di 9204,87 euro grazie al Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali promosso dal Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo) per i libri della biblioteca comunale 'Michele Lecce'.

"Siamo molto contenti di questo risultato ottenuto e ci teniamo a ringraziare la cooperativa 'Cantieri di innovazione sociale' per la preziosa collaborazione. La cifra – fanno sapere i bibliotecari Christian Palladino e Marco Tricarico – sarà quasi interamente devoluta all’acquisto dei libri per ragazzi. Utilizzeremo anche altre risorse per arredare la sala ragazzi e renderla più fruibile per tutte le fasce di età".

"Questo importante finanziamento consentirà di arricchire ulteriormente il patrimonio librario della Biblioteca a favore della nostra comunità, in particolar modo dei giovani e giovanissimi, e di proseguire con tutte le attività rivolte alla valorizzazione e alla promozione della lettura – ha commentato il sindaco Michele Crisetti – Un motivo di gioia e soddisfazione".