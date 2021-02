Cucciolo di pastore tedesco impaurito e disorientato sulla A14: salvato dalla polizia stradale di Foggia

Il cane salvato in autostrada

Il 23 febbraio mattina gli agenti della polizia stradale in servizio presso la sottozezione autostradale di Foggia, durante il pattugliamento della tratta autostradale direzione sud, venivano allertati dal centro operativo di Bari in merito alla presenza di un cane nelle vicinanze dell’area di servizio 'Le Saline Sud' in agro di Cerignola.

Giunti sul posto i poliziotti hanno effettivamente notato la presenza di un cucciolo di pastore tedesco impaurito dal traffico veicolare e disorientato, percorrere la zona autostradale compresa tra la l’area di servizio sopra richiamata e la carreggiata sud dell’A/14.

Al fine di preservare l’incolumità del cucciolo e la sicurezza della circolazione veicolare lungo la tratta interessata, gli agenti si sono avvicinati con cautela e hanno conquistato la fiducia del cucciolo, che si è lasciato accarezzare e prendere.

Successivamente è stato rasportato nella caserma di polizia autostradale di Foggia sita al Casello A/14 di Capitanata. Ad attenderlo c'era già il personale della Asl di Foggia opportunamente contattato per la visita di routine e verifica della presenza di microchip identificativi sottocutanei.