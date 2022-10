Cucciolo di cane precipita in un pozzo: passante lancia l'allarme, salvato dai vigili del fuoco

Cane precipita in un pozzo e scatta la macchina dei soccorsi. E' successo ieri mattina, nelle campagne di Carpino: l'intervento è partito dalla segnalazione di un cittadino al volontario Lndc di Vieste, Francesco Cannarozzi. Tempestivo l'allarme lanciato ai vigili del fuoco, che sono prontamente intervenuti da Vico del Gargano.

Il cane - una cucciolona di rottweiler di circa 8 mesi, dal carattere dolcissimo, molto socializzata con le persone e altri cani - è in buone condizioni di salute. Questo fa pensare ad uno smarrimento con caduta accidentale nel pozzo. "Si spera che abbia un proprietario che la stia cercando", spiegano i volontari della Lndc di Vieste.

"Diversamente la piccola, già affidata alle cure sanitarie della struttura di degenza 'Libera' convenzionata con Asl Area Nord, sarà chippata, vaccinata, sterilizzata e poi messa in adozione. Un felice epilogo grazie ai vigili del fuoco: Giuseppe, Vittorio, Michele, Gennaro e Carmine. Chiunque fosse interessato ad adottare la cucciola, in caso non venisse fuori il proprietario, può contattare il numero 324 772 6284", concludono.