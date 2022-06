Finisce in un canalone pieno di acqua e fango: vigili del fuoco e volontari salvano cane

Sabato sera i volontari dell'associazione di Apricena 'Tana Libera tutti sempre', Giuseppe Medugno e Alessia Di Lella, insieme ai vigili del fuoco di San Severo hanno recuperato e tratto in salvo un cane rimasto intrappolato in un canalone adiacente alla strada, tra fango, acqua e arbusti. "Ci è arrivata una segnalazione mentre eravamo alle prese con i nostri cuccioli. I nostri volontari si sono subito recati sul posto, chiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Ora il cane e? sano e salvo, in stallo presso la nostra sede, e stiamo attivando tutte le procedure amministrative e sanitarie per cercargli la sistemazione piu? adeguata. Bravissimi i nostri volontari e i vigili del fuoco".