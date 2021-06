Roseto Valfortore in festa per i 101 anni di zia Giuseppina: "Non c'è poesia più bella che vivere pienamente"

Non è l'unica abitante longeva del piccolo comune dei Monti Dauni nel novero dei Borghi più Belli d'Italia. Ad aprile ha raggiunto il traguardo del secolo di vita zia Maria . E ha vissuto a Roseto zio Giovanni, l'uomo più anziano d'Italia, scomparso a dicembre del 2020 all'età di 111 anni .

Nata il 20 giugno 1920 è oggi ultracentenaria e non lo dimostra. E a lei l'intera Roseto, orgogliosa della sua aria buona tra gli elisir di lunga vita, "augura di godere in salute ancora tanti anni".

"La vita è un'opera d'arte. Non c'è poesia più bella che vivere pienamente". Con questo messaggio e un omaggio floreale, l'amministrazione comunale guidata da Lucilla Parisi e tutta la comunità di Roseto Valfortore hanno augurato buon compleanno a Maria Giuseppa Roberto, per tutti zia Giuseppina, che ha compiuto 101 anni.

