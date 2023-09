Rosa Diletta Rossi, chi è l'attrice di origini lucerine protagonista della serie tv 'Maria Corleone'

Oggi, mercoledì 13 settembre verrà trasmessa su Canale 5 la prima puntata di 'Maria Corleone', una seria tv composta da quattro appuntamenti. La protagonista è Rosa Diletta Rossi, giovane attrice i cui genitori - la madre maestra e il papà dottore - sono originari di Lucera.

Chi è il personaggio della serie

Maria Corleone è una giovane stilista palermitana che vive da anni a Milano ed è in attesa di un figlio dal suo compagno Luca, un giovane procuratore. Tornerà a Palermo in occasione dell’anniversario di matrimonio dei suoi genitori e dovrà rimettere in discussione tutta la propria vita. In un attentato al padre, Don Luciano Corleone, potente imprenditore sospettato di essere legato alla mafia, viene ucciso il fratello gemello di Maria. La tragedia la porta a prendere una decisione drastica ossia abbandonare la sua vita precedente per seguire la strada della vendetta. Una serie è ricca di colpi di scena. La protagonista sarà tormentata da domande del tipo: fino a che punto può spingersi una donna divisa tra l’appartenenza alla famiglia di origine e quella che si sta costruendo? Ci vorrà forza per vendicare la morte del proprio fratello ed emergere in un mondo criminale tutto maschile.

Chi è Rosa Diletta Rossi

Classe 1988, l'attrice protagonista della serie, Rosa, ha i genitori originari di Lucera. Tra le sue più grandi passioni giovanili c’è quella per la recitazione che è diventata il suo lavoro. Ancora adolescente partecipa alla Piccola Compagnia Piero Gabrielli diretta da Roberto Gandini, con cui ha preso parte nel 2008-2009, a 'Il pedone rosso' di Alessandro Berti, Giuseppe Manfridi e Attilio Marangon: uno spettacolo che aiuta a riflettere, riportando indietro di qualche anno lo spettatore in un viaggio tra i ricordi e le illusioni dell'adolescenza.

Nel 2012 ha presentato al Teatro India di Roma, con Danilo Nigrelli, 'Una cena armena di Paola Ponti', una tragedia che usa il lessico del cuore. È la storia di due generazioni, antitetiche tra loro e insieme specchio della propria immagine che hanno la forza di guardarsi, di affrontarsi e di passarsi il testimone.

Successivamente ha frequentato un corso propedeutico presso il Teatro stabile di Genova e la Scuola di perfezionamento attori, diretta da Jurij Ferrini, a Torino. Conosciuta dal pubblico del piccolo e del grande schermo perché il suo debutto televisivo è avvenuto nel 2010 con la miniserie 'Mia madre' di Ricky Tognazzi, nella quale ha interpretato Lucia, figlia della coppia protagonista.

Nel 2013 è Chiara nella seconda stagione di 'Che Dio ci aiuti', poi in 'Suburra - La serie' la ritroviamo nel ruolo di Alice, moglie di Amedeo Filippo Nigro. In 'Nero a metà' ha vestito i panni di Alba, medico legale e figlia del commissario Carlo Guerrieri, interpretato da Claudio Amendola.

Il debutto cinematografico, invece, è avvenuto dopo alcuni cortometraggi, nel 2012 con il film 'Maìn - La casa della felicità' di Simone Spada, nel quale interpreta il ruolo della sorella della protagonista.