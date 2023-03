Foggia ha il suo 'Artista del Gelato', per la prima volta: è Rocco Naviglio

L’azienda Agrimontana ha selezionato un gruppo di professionisti, gli 'Artisti del gelato', che aderendo ad un rigoroso percorso produttivo, sono diventati volti di eccellenza del gelato artigianale. Anche Foggia ha il suo: è Rocco Naviglio.

La sua piccola bottega è nata in pandemia: “È stato un periodo fondamentale per me perché ho sempre lavorato, ma mi sono mosso di più perché ho studiato strutturando quella che è stata la prima bottega sostenibile in Italia. La prima gelateria in Italia ad esser stata concepita in questo modo: con la corrente domestica da 220 watt anziché 380; non abbiamo consumi idrici, eccetto il lavandino perché, grazie all’ausilio di macchinari di ultima generazione, abbiamo abbattuto tutti quelli che sono i consumi sia elettrici sia idrici. In questo modo possiamo davvero definire la bottega sostenibile. È stata tutta costruita improntata verso la sostenibilità ambientale, tema molto importante. La gelateria è uno di quei settori con consumi più elevati, perché ci sono le zavorre all’interno della produzione, in tutto il processo di quella che è l’idea della gelateria. Non ho fatto altro che andare ad osservare, correggere, quegli aspetti che per me si potevano correggere. Ad oggi abbiamo realizzato qualcosa di unico: una gelateria sostenibile. Abbiamo dei costi di gestione più bassi. Questo ci dà la possibilità di aumentare notevolmente la nostra qualità e soprattutto di offrire un servizio sempre più performante".

Oltre ciò, l’utilizzo dei social è stato essenziale per Rocco, non solo per farsi conoscere su tutto il territorio, ma anche per mettersi in contatto con i suoi clienti cercando di esaudire ogni loro richiesta di gusti. “Si è creato un rapporto intimo con i miei clienti anche grazie ai social. È un progettare insieme la vita della bottega, proprio per questo io i miei clienti li chiamo ‘ospiti’, vanno rispettati e trattati nel miglior modo possibile. Si crea un legame molto forte".

Ricordiamo infatti i gusti unici che settimanalmente propone sfruttando la stagionalità del territorio. E anche la collaborazione con la libreria Ubik di Foggia con il format “gelato letterario”, dove al piacere mentale della lettura viene affiancato il piacere fisico del gelato.

Gli abbiamo chiesto cos’ha significato il riconoscimento come 'Artista del gelato' e Rocco ha risposto così: “È arrivato a poca distanza dall’apertura, dopo quasi due anni. È la prima volta che viene assegnato e portato questo riconoscimento a Foggia. Finora è arrivato a Peschici, alla gelateria ‘Michel’. Ad oggi hanno premiato anche noi, scegliendo una gelateria per città. Si tratta di una compagnia piemontese che seleziona i più grandi gelatieri e racchiudono i migliori gelatieri e gelaterie d’Italia. Farne parte, per di più essendo il più giovane dei gelatieri, è una grandissima responsabilità ma è anche bellissimo. Bellissimo perché sono riuscito a portare questo riconoscimento a Foggia, la mia città, e proprio per questo sono ancora più felice. È una soddisfazione ancora più grande. E mi emoziona tantissimo".

Qui il canale Instagram di Rocco Naviglio