Rocchetta Sant'Antonio: i responsabili di Poste Italiane pronti a migliorare il servizio di recapito della corrispondenza

L’Azienda ha condiviso con l’Amministrazione alcune soluzioni da adottare prontamente al fine di assicurare gli standart qualitativi nel servizio di recapito, facilitando il lavoro dei portalettere in un contesto di flessibilità organizzativa e di toponomastica non sempre coerente. In particolare, il Sindaco ha proposto di installare cassette modulari per le contrade a seguito di un lavoro di mappatura delle esigenze dei nuclei familiari residenti nelle stesse.

Poste Italiane, nell’ottica di un continuo miglioramento, ha ribadito la piena disponibilità a mettere in atto tutte le iniziative necessarie a rendere ancora più efficiente il proprio servizio, ricordando che Rocchetta Sant’Antonio è tra le realtà locali parte del programma di 'impegni' per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti promosso dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione del secondo evento 'Sindaci d’Italia'.

Nel Comune di Rocchetta Sant’Antonio l’Azienda ha già installato il wi-fi gratuito presso l’Ufficio Postale, abbattuto le barriere architettoniche all’ingresso dell’Ufficio Postale e avviato un progetto di rifacimento delle cassette postali, nonché, da ultimo, è stata organizzata una lezione di educazione finanziaria, postale e digitale alla cittadinanza.

Poste Italiane coglie l’occasione per ricordare che, al fine di poter garantire un servizio di recapito preciso e puntuale, è necessario disporre di indicazioni chiare e complete, in mancanza delle quali non è possibile assicurare il buon esito della consegna. Per rendere ancora più efficaci le misure concordate, Poste Italiane e l’Amministrazione Comunale di Rocchetta Sant’Antonio invitano pertanto i cittadini a prestare la massima collaborazione, dotandosi di cassette domiciliari di idonee dimensioni e specificando sulle stesse e sui citofoni il proprio nome e cognome in modo ben leggibile.