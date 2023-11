Roberta Palumbo, dalla malattia diagnosticata a 20 anni alla rinascita: "Musica e famiglia mi hanno rialzata"

“La musica e la famiglia mi hanno presa e mi hanno rialzata”. È questo il messaggio che la giovane cantante di Apricena Roberta Palumbo ha voluto lanciare nel salotto del day-time pomeridiano di Rai Uno, quello de ‘La volta buona’ di Caterina Balivo. Il suo nuovo brano, ‘Ruba di notte l’amore’ è, infatti, “un dialogo aperto con il pubblico, dalla diagnosi della sclerosi multipla alla rinascita”.

Con la voce che tradisce l’emozione, lo racconta senza filtri in tv. “È terribile per una ragazza di vent’anni – ha detto alla Balivo – leggere quella diagnosi. A quell’età sei nel pieno della vita, viaggi, la musica è il tuo sogno, e all’improvviso si ferma tutto, pensi non ci sia più un domani”.

La notizia è talmente sconvolgente che Roberta decide di abbandonare la musica: nacchere e tamburelli finiscono in una scatola che però i genitori ripongono in soffitta, “prima o poi ti serviranno di nuovo – le dicono – perché la musica è vita”. E difatti, qualche anno più tardi, è sufficiente l’incontro con un cantautore per riaccendere in lei la fiammella delle sette note.

Riapre la scatola, riprende in mano i suoi amati tamburelli e scrive ‘Ruba di notte l’amore’. “È un inno alla vita – ha spiegato in tv – ed è un punto d'arrivo, ma allo stesso tempo un punto di partenza per un viaggio nuovo, un viaggio bello, meraviglioso con il quale voglio dire semplicemente questo: amo la vita”. dove vado a dire semplicemente questo: amo la vita”.

Una vita piena, perché fatta non solo di musica, ma anche degli affetti. A partire dai genitori che in trasmissione le mandano un commovente video-messaggio: “Sei il nostro orgoglio ci hai sempre trasmesso gioia e tanto amore riempiendoci la vita di momenti magici. Tu ci hai insegnato tanto e noi saremo sempre il tuo porto sicuro. Nelle situazioni meno belle trovi sempre il lato positivo e la forza. Ti auguriamo di avere sempre fiducia in te stessa. Sii una donna coraggiosa, non arrenderti mai”.

Ma in trasmissione i messaggi per lei sono diversi. A ruota la Balivo manda in onda le clip di altre persone a lei care, come Rocco Gesualdi dell’associazione ‘Rione popolare’ di Panni che ha prodotto il singolo e ha rimarcato quanto Roberta sia “una persona generosa e dal grande potenziale”, o don Mimmo Guida che riconosce in lei “un esempio di come è possibile fare dei propri limiti una risorsa per gli altri” o come il musicista e compositore Nicola Scagliozzi (che ha curato l’arrangiamento del brano) che la incita “a continuare a sognare e a tirare fuori la sua energia”.

E in chiusura arriva Maria Grazia Fontana, vocal coach di ‘Tale e Quale Show’, che la invita nel suo studio per “lavorare insieme”.

A telecamere spente, Roberta ha condiviso con i suoi follower le emozioni vissute in puntata. “Sono felice – ha scritto su facebook – che la mia storia abbia colpito la produzione Rai e gli autori de ‘La Volta Buona’. Un'occasione preziosa per far arrivare speranza e voglia di vivere ad un numero sempre più ampio di persone e allo stesso tempo una grande responsabilità: come testimoniano gli attestati di gratitudine che ricevo. La vita ti riconsegna quello che dai. Una storia che confido sia sempre più d'esempio per tante persone che stanno soffrendo e che hanno bisogno di ritrovare la voglia di vivere. Grazie a tutti”.