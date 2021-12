Commerciante perde zaino con 5500 euro, ragazzi glielo riportano a casa con la polizia: "Grazie"

Incredibile a Lucera, due ragazzi mentre passeggiavano hanno trovato uno zainetto abbandonato accanto ad un'auto con dentro 5500 euro in banconote di vario taglio. I due si sono immediatamente presentati presso il commissariato di polizia di Lucera. Sulla scorta del codice fiscale e di altri piccoli indizi rinvenuti nello zaino, hanno ipotizzato chi potesse essere il possessore, un commerciante.

Al loro arrivo si sono accorti che la moglie era entrata nel panico perché non riusciva a trovare il suo zainetto con all'interno "tutto", come ha riferito ai militari che l'hanno raggiunta in casa per portarle lo zainetto, dove c'era il denaro che sarebbe servito ad effettuare dei versamenti e pagamenti. A quel punto la vittima ha ringraziato i due giovani con una ricompensa