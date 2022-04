I riti della settimana Santa di Troia

Dopo due anni di restrizioni tornano i riti della settimana santa a Troia. Dal giovedì santo alla domenica di Pasqua, sono quattro i momenti salienti. Giovedì santo (sera) dopo la messa in coena domini le confraternite dell’annunziata, della SS. Addolorata di San Giovanni di Dio e del SS. Sacramento in processione, si recano in preghiera nelle maggiori chiese.

Venerdì santo, alle 10, ci sarà la processione della catene - cinque uomini (penitenti) con saio bianco ed incappucciati, portando sulle spalle pesanti croci di legno, attraversano a piedi nudi, trascinando grandi catene legate alle caviglie, un lungo percorso processionale che tocca le chiese più antiche di Troia. La processione inizia e si conclude nella chiesa di San Francesco.

Venerdì santo (sera – ore 19.30 cattedrale) processione dei misteri. Al calar della sera, dalla piazza antistante la cattedrale parte il giro della suggestiva processione con cinque gruppi statuari lignei che riproducono i cinque misteri dolorosi del rosario (copie perfette delle preziose opere in carta pesta del 1700 conservate nel museo Ecclesiastico Diocesano)

La domenica di Pasqua (pomeriggio - ore 18.45 piazza antistante la cattedrale) ci sarà la processione del bacio. E’ la rappresentazione dell’incontro tra Gesù risorto e la madre. Le statue della madonna e del Cristo risorto portate in processione e seguendo ognuno un percorso diverso si incontrano davanti al sagrato della cattedrale. Si avvicinano due volte, senza riconoscersi. Al terzo incontro la statua del risorto viene fatta inchinare ai piedi della statua della Madonna per il 'bacio'.

La processione si conclude nella cattedrale dove si celebra la messa della Pasqua.

"I riti della settimana santa sono vissuti dalla comunità troiana con grande partecipazione, da sempre, da secoli. Ci sono riti tramandati di padre in figlio, come nella processione delle catene, sin dal 1700. Sono fortemente identitari della comunità troiana che continuerà a conservarli, proteggerli e valorizzarli" dice il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri.

Per la prima volta, la processione delle catene sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del comune di Troia. "I riti della settimana santa sono particolarmente sentiti e partecipati dalla comunità, ed ogni anno, richiamano ospiti e viaggiatori anche da fuori regione” dichiara la consigliera delegata al turismo del comune di Troia, Rosalia Di Mucci. “La diretta Facebook permetterà a quanti non potranno partecipare di seguire uno dei riti più amati – aggiunge Di Mucci - ma è anche un eccezionale strumento di divulgazione che ci permetterà di far conoscere ad un pubblico molto vasto, alcuni tra i riti più antichi, un patrimonio di storia, arte e cultura"