Chef Di Pierro e Ferosi orgoglio di Capitanata: i due ristoranti entrano nella guida Michelin

Sono della provincia di Foggia due dei quindici nuovi locali entrati a far parte della guida Michelin Italia: si tratta del Gallery Bistrot Contemporaneo di Troia e de Il Presidente di Lucera.

Per gli esperti della guida, la Gallery Bistrot Contemporaneo di Candida Di Pierro - si legge - propone "una cucina moderna, gustosa e curata nei minimi dettagli, che utilizza solo i migliori prodotti di stagione, ma sa essere anche creativa, come nel caso del vitello tonnato - in cui la carne rossa (fassona piemontese) assume le sembianze di lamponi - o del più delicato petto d'anatra con jus di vitello".