Le telecamere di La7 sul Gargano: il ristorante 'Donlù' protagonista nella puntata di 'A tu per tu'

Vieste e il Gargano protagonisti in ‘A tu per tu’, spin-off dello show cooking de ‘L’ingrediente perfetto’, condotto da Maria Grazia Cucinotta. Un programma nel quale la conduttrice, insieme a un ospite famoso, va alla scoperta dei migliori ristoranti tipici di una città.

La puntata che andrà in onda sabato 29 giugno (Ore 11 su La7), avrà come protagonista il ristorante ‘Donlù’ di Vieste.

Il ristorante Donlù, situato nel centro storico di Vieste con una meravigliosa vista mare, propone una cucina ‘Fusion’ che sfrutta le tipicità del territorio e punta a ricreare i suoi sapori caratteristici con una attenzione anche alla estetica del piatto. I titolari sono due fratelli, Donato e Luca Martella, rispettivamente chef e maître del ristorante.

“La nostra cucina parla pugliese, nei nostri piatti c’è la storia della nostra terra. Ispirata dalla tradizione e dalla semplicità dei sapori di casa, proponiamo una cucina sempre sorprendente, caratterizzata dall’utilizzo di materie prime d’eccellenza in un’armoniosa fusione tra passato e presente per una cucina mediterraneo-creativa coinvolgente ed emozionante. Per noi la cucina è una storia d’amore, bisogna innamorarsi della materia prima degli odori e dei sapori che ci trasmettono per poi sposarla trasformando ogni sensazione in piatti, che esprimono emozioni indimenticabili”, raccontano Donato e Luca Martella.