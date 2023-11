A Foggia le riprese del film Albatross di Giulio Base: Palazzo di Città diventa un set cinematografico

Il Comune di Foggia si trasforma in un set cinematografico: il 23 novembre sono previste le riprese del film ‘Albatross’, scritto e diretto da Giulio Base. Palazzo di Città è una delle location individuate in provincia di Foggia.

Le riprese sono partite da Trieste l’8 novembre. È una produzione One More Pictures s.r.l. con Rai Cinema e il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission e di Apulia Film Commission.

Il film è liberamente ispirato alla biografia del giornalista triestino Almerigo Grilz, interpretato da Francesco Centorame. Albatross è l’agenzia di stampa indipendente che fondò insieme a due amici.

Nel lungometraggio si racconta l’amicizia tra due giovani, a partire da posizioni politiche opposte. A impersonare il ruolo di Vito, personaggio di fantasia, nella parte ambientata ai giorni nostri, è Giancarlo Giannini.

Amerigo diventerà un giornalista di guerra e perderà la vita a soli 34 anni nel 1987 in Mozambico, filmando in soggettiva la sua stessa morte. Vito, invece, avrà un’importante carriera nei media.

Nel giorno delle riprese, dall’una alle 18, piazza Martiri Triestini sarà chiusa al traffico con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata. Sosta vietata con rimozione forzata anche in via Mele, nel solo lato adiacente al Comune, mentre sul lato opposto resta invariata la sosta riservata al personale della Prefettura. I provvedimenti di circolazione sono stati adottati per riservare un’area di parcheggio ai mezzi della troupe.

In Capitanata le riprese sono già iniziate. Si gira in diversi centri della provincia. Lunedì 27 novembre, dalle 10 alle 18, tocca a Manfredonia, in viale dei Pini, che sarà chiuso al traffico, con divieto di sosta e rimozione forzata.

Le maestranze sono di stanza a Foggia, almeno sessanta componenti della troupe. E il capoluogo ha ospitato anche i casting. Nella produzione, sono stati chiamati operatori locali del mondo del cinema.